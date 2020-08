Il 9 settembre secondo test a Frosinone

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Oggi la Roma comincerà ufficialmente la nuova stagione anche se la giornata sarà dedicata unicamente ai tamponi. Prima dell’inizio del campionato la squadra di Fonseca sosterrà tre test: il primo il 5 settembre a Trigoria contro il Benevento e sarà un antipasto di Serie A. Per il secondo, previsto il 9 settembre, manca solo l’ufficialità: i giallorossi affronteranno il Frosinone al Benito Stirpe. La terza è ancora da decidere e il test si sosterrà plausibilmente a Trigoria o nei dintorni della Capitale. Per la prima fase i giocatori torneranno la sera a casa, per la seconda il dubbio di Fonseca è se trattenerli nel centro sportivo.