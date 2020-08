Il 4 settembre l’udienza per la vicenda del mancato distanziamento contro il Napoli: la Roma punta al proscioglimento

Il Tempo (F. Biafora) – Sul fronte extracampo il 7 agosto scorso dalla Procura Federale è arrivato il deferimento per il Ceo Fienga, per il dottor Manara e per la Roma (responsabilità oggettiva) a seguito dell’esposto presentato dal Napoli sul mancato rispetto del distanziamento anti-Covid. Il 4 settembre è prevista presso il Tribunale Federale Nazionale l’udienza e la strategia della Roma portata avanti dall’avvocato Conte sarà quella del proscioglimento (non ci sarà nessun patteggiamento quindi). I capitolini ora attendono le prossime mosse della Procura visto che è stata segnalata qualche irregolarità anche per gli azzurri nell’ultima gara interna contro la Fiorentina.