Il 29 settembre nasce il nuovo Cda

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Come era già emerso il giorno del Closing, il 29 settembre è la data nella quale è stata fissata l’assemblea degli azionisti. Vale a dire che proprio in quel giorno si costituirà la nuova governance della Roma. In quei giorni si deciderà su quanti saranno i consiglieri, quanto sarà il loro compenso e quanto staranno in carica. Il numero complessivo sarà tra i 7 e i 15 e provvisoriamente sono 13. Il consiglio di amministrazione dura 3 esercizi e tutti i membri designati sono rieleggibili. Ne faranno parte Dan e Ryan Friedkin, i fedelissimi Watts e Williamson (che faranno parte anche del comitato esecutivo), Ana Dunkel, Fienga e Baldissoni (quest’ultimo comunque segnalato in uscita).