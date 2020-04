L’IFAB studia il nuovo regolamento: modificato l’utilizzo del VAR ed il fallo di mano

Con i campionati fermi, l’IFAB (International Football Association Board), l’organo che stabilisce le regole del calcio, è al lavoro per apportare alcune modifiche al regolamento. Secondo quanto riportato dall’Ansa, le nuove regole potranno essere adottate dalla prossima stagione o alla ripresa di quella attuale. Questi i principali cambiamenti: l’arbitro verrà richiamato più spesso al VAR, l’audio della conversazione tra il VAR ed il direttore di gara non verrà fatto ascoltare, verrà considerato fallo di mano il tocco dal punto inferiore dell’ascella in giù, mentre per i rigori in caso di infrazione contemporanea da parte del portiere e del tiratore, verrà punito quest’ultimo.