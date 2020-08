Ieri raduno e tamponi per tutti, da oggi si torna a sudare

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Un tampone rapido, una sosta a Trigoria di pochi minuti e poi via, per l’ultimo giorno di ferie. Tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio la Roma di Fonseca e lo farà dopo che tutti i componenti del gruppo squadra avranno avuto l’esito dei tamponi. Dzeko, arrivato insieme alla moglie Amra, prossima al parto, è andato via dopo neppure mezzora e nel pomeriggio ha preso un aperitivo a Casal Palocco con i compagni di squadra Karsdorp, Olsen e Perotti. Da oggi, però, tutti di nuovo in campo: la Roma si allenerà domani e sabato al pomeriggio (18), domenica in mattinata (9:30). Il programma della prossima settimana ancora non c’è, ma certamente dei 35 convocati (32 oggi, perché Pastore, Mirante e Schick non ci sono, si aggregheranno al gruppo più avanti, a secondo delle singole situazioni) molti andranno via con le rispettive nazionali e sabato 5 settembre. C’è poi molta curiosità di vedere Pedro all’opera.