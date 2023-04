Idrissi: “Questa volta spero che riusciremo a vendicarci. Abbiamo buone possibilità di passare il turno con la Roma”

Intervistato ai microfoni UEFA, l’attaccante del Feyenoord, Oussama Idrissi, ha parlato della sfida con la Roma. L’attaccante marocchino ha affrontato già una doppia sfida contro i giallorossi, uscendo sconfitto per un totale di 3-2, quando vestiva la maglia dell’Ajax nella stagione 2020/21. Ecco le sue parole:

“Ho giocato contro la Roma due anni fa, ma capisco che il Feyenoord si ricordi della finale che abbiamo perso l’anno scorso. Non ho condiviso la reazione dei tifosi al sorteggio, ma lo capisco. Questa volta spero che riusciremo a vendicarci. Le partite non saranno facili, ma abbiamo una buona squadra con tanta qualità. In questa stagione abbiamo dimostrato di poter vincere molte partite, giocando bene la maggior parte delle volte. Abbiamo buone possibilità di passare il turno. Non guardo molto il calcio italiano, ma conosco alcuni nomi: i giocatori e l’allenatore hanno tutti qualità e carriere impressionanti”.