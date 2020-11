Identici i referti dei test molecolari fatti da Dzeko e Immobile al Campus Biomedico

Una nuova novità emersa nelle ultime ore nel caso Immobile. Come riporta Alessandro Austini con un tweet, i referti del test molecolare fatti dall’attaccante della Lazio e di Edin Dzeko, che ieri ha annunciato la sua positività, sono esattamente identici. Il bosniaco molto probabilmente domani non partirà con i compagni, essendo in isolamento come vuole il protocollo, e attenderà la negativizzazione del tampone.

I referti dei test molecolari (non rapidi, molecolari) fatti al Campus Biomedico da @EdDzeko e @ciroimmobile sono identici. Se domani uno giocasse e l'altro no, crollerebbe definitivamente la credibilità del sistema dei controlli e del campionato stesso — Alessandro Austini (@aleaus81) November 7, 2020