Ibrahimovic: “Abbiamo fatto una grande partita. Più fischi ci sono e più mi sento vivo”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Milan 1-2. Queste le sue parole:

IBRAHIMOVIC A DAZN

Una partita con grande personalità dal 1’. Settima vittoria di fila. È la più importante per come è arrivata?

Sì, oggi grande partita. Abbiamo giocato con tanta fiducia. Grande vittoria. Una partita che sapevamo non fosse facile. Abbiamo fatto una grande partita. Bisogna continuare con questa fiducia e questo ritmo.

È arrivato il gol numero 400 in tutti i campionati in cui hai giocato. 150esimo in Serie A, quarto su punizione…

Ogni tanto faccio le sorprese, oggi era la punizione. Bisogna sempre provare.

La punizione era a 101 km/h. Ti hanno fatto arrabbiare?

È poco, normalmente è 200. Normalmente va più veloce. Mi sa con l’età si è abbassata un po’ la velocità.

La reazione contro il pubblico…

Mi serve. Più fischi ci sono e più mi sento vivo.

Dopo il gol della Roma tutto è tornato in bilico. Dopo tanti anni di Serie A, ti emozioni ancora? C’è adrenalina? Questo Milan te la fa provare?

Sì sì, l’adrenalina è parte di tutto. Normalmente vogliamo vincere, soprattutto una partita come oggi. Con uno in meno non era facile, però abbiamo dimostrato carattere tutti quanti. Sappiamo soffrire.

Quando sei arrivato hai detto che fossi arrivato prima avresti vinto lo scudetto. Quest’anno come andrà possibile?

Proviamo, ci crediamo. Il campionato però è lungo. Bisogna continuare ed avere continuità in ogni partita. Noi ci crediamo, però è ancora presto.