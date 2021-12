Zlatan Ibrahimovic torna a parlare della sfida contro la Roma dello scorso 31 ottobre, in particolar modo affrontando il tema razzismo in Serie A. Questo un estratto della sue parole, in un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera:

Le gridano zingaro.

L’ultima volta è successo a Roma. Per l’esultanza dopo un gol. Cinquantamila persone mi gridavano zingaro, e l’arbitro ha ammonito me.

L’Italia è un Paese razzista?

Il razzismo c’è dappertutto. Anche in Svezia.