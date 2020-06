Ibanez: “Un sogno che diventa realtà, esordire in questa squadra è un onore” – FOTO

Esordio con la Roma per Roger Ibanez nel match all’Olimpico contro la Sampdoria. Il calciatore brasiliano, acquistato a gennaio dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto, è stato schierato titolare da mister Fonseca per il ritorno in campo dei giallorossi dopo lo stop a causa del Coronavirus. Il difensore ha pubblicato un post sul proprio account Twitter per celebrare l’esordio. Queste le sue parole:

“Un altro sogno che diventa realtà, poter esordire in questa grande squadra e con questa maglia è un onore per me. Adesso continuiamo a lavorare sodo per migliorare sempre di più”.

Un altro sogno che diventa realtà, poter esordire in questa grande squadra e con questa maglia è uno onore per me. Adesso è continuare a lavorare sodo per migliorare sempre di più.

+3 🙏🏻🙌🏻🚀 pic.twitter.com/QBI0vcZN4S — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) June 25, 2020