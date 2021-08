Ibanez: “Grande vittoria, ora dobbiamo continuare a crederci e pensare alle prossime!” – FOTO

Partita rocciosa per Roger Ibanez che è stato perfetto dall’inizio alla fine. Con lui Gervinho non è riuscito mai a sprigionare la sua velocità. Il difensore brasiliano, dopo la vittoria per 2-1 contro il Trabzonspor ha lasciato un messaggio tramite il proprio profilo Twitter dove ha scritto: “Grande vittoria, ora dobbiamo continuare a crederci e pensare alle prossime! #DajeRoma“.

Grande vittoria, ora dobbiamo continuare a crederci e pensare alle prossime! #DajeRoma 🟡🔴 Ótima vitória, e agora temos que continuar a acreditar e pensar nos próximos jogos! #DajeRoma 🟡🔴 pic.twitter.com/SdRjibIANN — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) August 19, 2021