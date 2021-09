Ibanez: “Entrati con l’atteggiamento sbagliato. Avanti alla prossima”

Roger Ibanez, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Lazio-Roma 3-2. Queste le sue parole:

IBANEZ A DAZN

Dato il secondo tempo, quanto rammarico c’è per i primi 20 minuti? Cosa è successo?

Siamo entrati con l’atteggiamento sbagliato, dopo 20 minuti abbiamo cambiato e la partita l’abbiamo sempre controllata noi. E’ un peccato per il risultato, per i tifosi, ma andremo avanti alla prossima.

Il derby l’anno scorso per te fu una partita complicata, cosa significa questo gol nel derby?

Il gol per me ha significato tanto, ma mi dispiace per la sconfitta. Sarebbe stato più bello con la vittoria, ma per me il gol significa tanto.

Che cosa ha detto Mourinho alla fine?

Ha detto il mister che è una roba tra di noi. Non posso parlare di questo. Però ti dico che l’atteggiamento che abbiamo tra di noi è sempre giusto e dobbiamo rimanere così.