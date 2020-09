Ibanez: “Bella prestazione oggi, un peccato non vincere” – FOTO

Roger Ibanez si conferma in grande crescita. Nella difesa a tre contro la Juventus ha giocato in mezzo con Mancini e Kumbulla ai suoi lati. Contro Morata e Ronaldo se l’è cavata bene, anche se la vittoria non è arrivata. Questo il suo pensiero su Twitter:

“Bella prestazione oggi, un peccato non vincere, però continuiamo così, con la testa alta sempre!!“.

🚀🔥🐺 pic.twitter.com/VT0jkbDMvz — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) September 27, 2020