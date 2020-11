I tormenti di Smalling stanno per finire: giovedì il rientro

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La fortuna non è stata dalla parte di Smalling da quando è tornato alla Roma. In quasi due mesi dalla firma ha giocato soltanto 4 partite. Appena arrivato ha subito una distorsione al ginocchio, poi un’intossicazione alimentare causata da funghi e infine un nuova infiammazione allo stesso ginocchio. Sabato ha provato a svolgere parte della seduta col gruppo, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Fonseca spera di recuperarlo per giovedì sera. Potrà fare uno spezzone per ritrovare la giusta condizione per il Sassuolo. In Europa League il tecnico avrà Fazio, mentre si attende ancora il tampone negativo per Kumbulla. In ansia per gli infortuni di Mancini e Veretout. Contro lo Young Boys spazio per Jesus, Calafiori, Perez, Peres, Diawara e qualche giovane.