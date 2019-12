I tifosi giallorossi eleggono Ranieri tecnico del decennio

Non solo la fine dell’anno, quella che sta arrivando sarà anche la fine del decennio. Tempo di bilanci amplificati e così la Roma ha deciso di indire sondaggi su Twitter per certificare quali sono stati i personaggi, i simboli e le emozioni più forti dell’ultima decade attraverso l’assegnazione dei “Roma Awards”. Ieri è arrivato il risultato riguardante il migliore allenatore del decennio: si tratta di Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino ha sfiorato uno scudetto quando allenava il club capitolino poco più di nove anni fa, nella stagione 2009-2010, salvo poi dimettersi la stagione successiva per poi tornare di nuovo alla guida della rosa romanista al termine della stagione 2018-2019. Lo riporta Il Tempo.