I tifosi della Roma festeggiano i 93 anni della società. Piazza di Spagna si tinge di giallorosso – FOTO

Pagine Romaniste – E’ il 22 luglio del 2020 e l’Associazione Sportiva Roma compie 93 anni. I tifosi non hanno mai smesso di incitare la squadra, anche nei momenti di difficoltà, e questa sera, in giro per la città, hanno fatto vedere ancora il loro grandissimo amore. Piazza di Spagna si è tinta di giallorosso con una gigantesca scritta “as roma” che ricorda il vecchio font della società. Altro striscione appeso al Colosseo che recita: “Sei la torcia che ci illumina la via“. Festa anche tra Gianicolo e Pantheon. Tutto, però, sempre in estrema sicurezza tra distanziamento sociale e mascherine.