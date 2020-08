I soldi di Schick per Smalling e fine dei giochi

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Dan Friedkin, nonostante sia in vacanza, segue il mercato della Roma. È in costante contatto con Fienga, prepara il suo sbarco nella Capitale insieme al figlio Ryan, anche lui attualmente negli Stati Uniti. Intanto c’è da preparare una squadra, con tutti i limiti che possono esserci, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione e con la priorità di mettere a posto i conti. Il mercato sembra aver già dato alcuni verdetti: Dzeko sarà sostituito da Milik, Kolarov non sarà sostituito perchè Spinazzola diventerà il titolare e Calafiori verrà promosso in prima squadra. Nel frattempo in uscita sembra muoversi qualcosa: la Roma è ragionevolmente fiduciosa di chiudere la cessione di Schick al Bayer Leverkusen, per una cifra intorno ai 25 milioni. Con i soldi incassati si proverà a convincere il Manchester United a far tornare Smalling nella Capitale. Altra priorità oltre a quella di trovare un sostituto dello spessore di Dzeko. Ovviamente il mercato dipenderà molto dalla capacità di Fienga nel vendere giocatori non strategici, anche se il compito non è semplice. Alla Roma poi servirà un terzino destro e un centravanti giovane che possa dare il cambio a Milik e così Fonseca avrà la sua rosa. Ma nel ruolo di prima punta potrebbe anche giocare Pedro. Non sono previste ulteriori operazioni, se non di contorno, visto che Pau Lopez non ha richieste ed è stato pagato 24 milioni solo un anno fa. Se sarà possibile fare qualche intervento in più sul mercato lo si saprà solo verso la fine di questa sessione dato che l’aumento del capitale è ancora in discussione ed entro lunedì la deve dare l’approvazione del prospetto informativo.