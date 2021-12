I soldati di Mou. Da Smalling a Mancini, da Cristante a Ibanez: è nata una squadra di leader

Il Messaggero (S. Carina) – La Roma di Bergamo è ancora negli occhi di chi non vuole chiuderli, temendo poi che riaprendoli possa riaffiorare quella “squadra naif” più volte denunciata da Mourinho nelle ultime settimane. Nel giorno più difficile, contro l’avversario più complicato, è invece andata in scena una rivoluzione copernicana, pensando agli sguardi smarriti soltanto di una decina di giorni prima contro l’Inter.

La metamorfosi è stata totale. Smalling un gigante, in marcatura e per personalità, andando per la prima volta da quando è in Italia testa a testa con un avversario (Zapata). Zaniolo pronto a prendere calci ma anche a darli, come la scivolata che gli è costata il cartellino giallo nel primo tempo. Cristante, spesso e volentieri tacciato di poca personalità, un leone in mediana.