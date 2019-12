I sogni degli americani e la realtà della Capitale

L’importante è non sognare troppo, vedere già scudetti e Champions League da levare al cielo. Di Friedkin sappiamo che è un ricco imprenditore americani, ma cosa possa e voglia combattere no. Quando gli americani dei fondi finanziari e al massimo del basket sbarcarono a Roma, ci fu chi si immaginò la Roma come il Real o il Barcellona. A conti fatti si è vinto zero e quel che è peggio è che è la Lazio di Lotito ad aver vinto di più dopo la Juventus. Gli americani hanno un gran talento per gli affari, il basket, il football, la convinzione che le magliette e il merchandising risolvano tutto. Con la Roma hanno fatto bene rivendendo a 5 volte tanto. Vendono un progetto ma nemmeno due mattoni uno sull’altro. Probabilmente Friedkin seguirà una strada un po’ diversa e capirà che il calcio in Italia più che soldi dà popolarità, prestigio, possibilità. Lo riporta La Repubblica.