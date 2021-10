I precedenti: dal 7-1 con lo United troppe le umiliazioni

Il Messaggero – Era il 1935 quando la Roma incassava 8 gol dal Ferencvaros: Coppa dell’Europa centrale. Preistoria. “Normale amministrazione”, visti i precedenti più freschi, il 4-0 contro il Carl Zeiss Jena, Coppa delle Coppe, 1981-82. Molto pesante, con Spalletti in panchina, la sconfitta per 7-1 all’Old Trafford con lo United di Ronaldo: anno 2007, ritorno dei quarti di Champions. Sempre in Champions, all’Olimpico, arriva la batosta con il Bayern di Guardiola: c’era Garcia, era la fase a gironi, il 21 ottobre del 2014. Sempre in quella stagione, arriva il 6-1 a Barcellona. Brutta, con Di Francesco, la sconfitta di Firenze in Coppa Italia. Eliminazione dalla Viola di Pioli dopo un umiliante 7-1.