I pentimenti del Milan. Suso messo alla porta. Ora Politano o Under

Quella contro la Sampdoria chiusa tra i fischi, rischia di essere l’ultima partita di Suso con la maglia del Milan. La Roma è oggi la destinazione più plausibile dello spagnolo. L’esterno è stato bocciato per la clamorosa flessione di rendimento e né da trequartista con Giampaolo, né in seguito nella posizione canonica è riuscito a ritrovarsi. Su di lui anche la Sampdoria che lo chiede in prestito, mentre la Roma studia lo scambio con Under. Lo riporta La Repubblica.