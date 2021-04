I Friedkin si ribellano: “Il denaro non è tutto”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Inizialmente volevano osservare, tenendosi alla larga dalla tentazione del giudizio. Ma già ieri mattina, quando si sono sentiti tirati per la giacchetta da Florentino Perez, i Friedkin hanno deciso di rispondere ufficialmente alle indiscrezioni su un possibile coinvolgimento della Roma nella Super League.

Ancora prima del crash serale. Pur provenienti dalla cultura americana, che negli sport professionistici è basata sulle certezze garantite da una franchigia, i Friedkin si erano uniti al coro di opposizione guidato dal Bayern Monaco.

“Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una Super League divisiva – scrive il comunicato comparso sul sito del club -. L’As Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’Eca e l’Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”.

I Friedkin erano già stati contattati dal gruppo dei ricchi dissidenti, anche attraverso emissari della banca che finanzia il progetto e che era entrata nella trattativa per l’acquisto della Roma. Ma hanno declinato, prima cortesemente e poi duramente.