I Friedkin rompono con Campos. Spunta Arnesen per lo scouting

Corriere dello Sport – E’ finita prima che cominciasse: Dan Friedkin in persona, proprio lui ha deciso di mollare Luis Campos. Le tante difficoltà legate al trasferimento a Trigoria hanno spinto la proprietà della Roma a scartare anche questa soluzione per il ruolo di direttore sportivo. Campos non ha mai detto no alla Roma. O meglio, lo aveva fatto a inizio 2019, quando era stato sondato da Pallotta. Più di recente invece aveva dato la disponibilità a collaborare, in coincidenza con le frizioni con il Lilla di cui risulta ancora consulente. Due uomini di sua fiducia, Ludovic Fattizzo e Ali Bilecan, erano già stati allertati in qualità di intermediari per gestire la transizione. Ma Campos su un elemento era stato irremovibile, in tutti i sensi: l’impossibilità di una presenza fisica a Roma. Così, per evitare una sorta di Baldini-bis, la nuova Roma ha preferito distanziarsi cordialmente. Ai Friedkin serve un capo dell’area tecnica: il nome nuovo è Frank Arnesen.