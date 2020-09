I Friedkin in tribuna. E rispunta Rangnick

Corriere dello Sport (R.Maida) – Potrebbero valutare una sorpresa al contrario, cioè non presentarsi all’Olimpico. Ma le indicazioni, oltre alla logica, portano a pensare che i due Friekdin, padre e figlio, assisteranno a Roma-Juventus dalla tribuna d’onore. Sarà l’occasione anche per un colloquio con Agnelli che Dan Friedkin ha conosciuto nei mesi scorsi. Sarà anche il modo di dimostrare vicinanza alla squadra che troppo spesso, con la gestione passata, non ha avuto un punto di riferimento. L’evento di questa sera coincide con il compleanno di Totti che in cuor suo aspetta la chiamata dei Friedkin per un incontro conoscitivo. A 44 anni è sufficientemente appagato dalla sua avventura di talent scout. Aprire un nuovo ciclo con la Roma lo tenta moltissimo. Non accetterebbe di rientrare come uomo immagine, altrimenti non se ne sarebbe andato, ma con mansioni operative precise. Il ritorno di Totti non ha una scadenza e non può rappresentare una priorità per un club che deve ancora ristrutturarsi. Per il ruolo da direttore sportivo è stato incontrato Rangnick che chiede garanzie e non solo in termini di investimenti. Vuole scegliere i giocatori e anche allenarli. Non è chiaro se sia disposto a continuare la carriera da dirigente. Il suo arrivo potrebbe costare il posto a Fonseca e al tempo stesso ritardare l’inserimento di un altro dirigente sportivo nei quadri romanisti. Ogni ruolo è in discussione, anche se Fienga dovrebbe essere confermato CEO per un altro anno e con lui rimarrebbe anche Calvo che, intanto, ha illustrato a Friedkin una strategia di ampio respiro per aumentare i ricavi commerciali.