I Friedkin in tour: la Roma arriva fino in Ghana

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – I Friedkin portano la Roma in Africa. La maglia giallorossa finisce in Ghana, con Dan e Ryan immortalati in alcune foto diffuse dal Ghana Investement Promotion Center e in una di queste si vede il presidente della Roma (per la prima volta senza mascherina) regalare una maglia personalizzata con il numero 10 all’amministratore della società, con cui è stato pianificato un importante investimento: il potenziamento della rete ferroviaria nazionale.

Con un tweet il Ghana Investment Promotion Center ha confermato: “Il Centro guidato dal CEO Yofi Grant ha recentemente incontrato una delegazione del Friedkin Group guidata dal loro CEO, Dan Friedkin, nel paese per esplorare opportunità di investimento in Ghana e partnership per lo sviluppo”. I Friedkin sono per alcuni giorni in Africa. Insieme a loro anche Alessandro Barnaba, che ha intermediato nella cessione del club da Pallotta ai Friedkin lo scorso anno.