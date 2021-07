I Friedkin e quell’ascesa a braccetto con la Roma

Corriere dello Sport (R.Maida) – Sta nascendo la prima Roma di Mourinho, ma è soprattutto la Roma dei Friedkin. Domani Dan e Ryan saranno in Campidoglio per presentare ai media il loro fiore all’occhiello in una cornice magica e con ospiti di prestigio a cominciare dal Sindaco Raggi. Avevano valutato scenari più iconici come il Colosseo o le Terme di Caracalla. Ci sarà un certo trambusto in Campidoglio: oltre all’affollamento immaginabile dei tifosi della Roma, ci saranno tantissime persone ad omaggiare Raffaella Carrà visto che la camera ardente sarà allestita proprio in Comune. Per evitare sovrapposizioni la camera ardente sarà aperta dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte.

Anche stavolta i Friedkin non ruberanno la scena a Mourinho, ma saranno lì fisicamente anche per dare un segnale di svolta politica e ideologica. In 11 mesi i Friedkin hanno ribaltato la struttura sportiva, tra dirigenza e allenatore, inserendo figure di loro diretta emanazione. Hanno deciso di cambiare il sistema di comunicazione, chiudendo il canale televisivo per concentrare gli sforzi sul web e non si fermeranno. Sul mercato rinforzeranno la squadra e non cederanno i giocatori migliori. Fuori dal campo promuoveranno la Roma su ogni tavolo per facilitarne la riconoscibilità internazionale: l’ingresso di Dan nel board dell’Eca è un segnale.