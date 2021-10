I Friedkin con lo Special: a gennaio ne servono 4

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Contro il Napoli Mourinho ha fatto a meno di Borja Mayoral, Villar, Kumbulla, Diawara e Reynolds, tra i titolari in campo la sera della trasferta in Norvegia. A gennaio i cinque potrebbero partire, anche se giocando poco non sarà facile trovargli una sistemazione. Tiago Pinto condivide il pensiero di Mourinho, che ritiene di avere molti ottimi giocatori ma anche alcuni che non sono all’altezza.

I Friedkin condividono le esigenze dell’allenatore e sono convinti di voler tornare sul mercato a gennaio. Per cercare di cambiare radicalmente la rosa. Non solo il centrocampista che Mourinho aveva chiesto da quando ha firmato per la Roma e non è arrivato, ma adesso è evidente che bisogna colmare le lacune anche in altri ruoli.

Allo Special One servono uno o due centrocampisti, perché quelli che ha non li ritiene all’altezza. Mourinho è costretto a far giocare sempre Karsdorp nel ruolo di terzino destro. Oggi non ha alternative. Reynolds ha bisogno di andare a giocare per fare esperienza, dopo quasi un anno non è pronto per la Roma. A gennaio prossimo può partire anche lui.

Anche tra i difensori centrali c’è bisogno di qualche miglioramento. Smalling è sempre infortunato, Kumbulla non offre garanzie a Mourinho. Tiago Pinto è già al lavoro per accontentare l’allenatore.