Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Lo sbarco di Dan e Ryan Friedkin a Trigoria, come sempre succede nella Capitale, ha diviso il romanismo in incendiari e pompieri. Per i primi è la prova provata che Daniele De Rossi è già a rischio esonero perché 3 punti in 4 partite certificano che non era ancora pronto per certi livelli.

Per i secondi è la mossa che una società accorta doveva assolutamente fare in difesa di un tecnico di grande prospettiva. Tanto che – come al d.s. Ghisolfi – gli è stato appena fatto un contratto triennale. Al di là del salasso economico, vicino ai 20 milioni di euro lordi, sarebbe disconoscere ogni tipo di programmazione.