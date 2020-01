I due gioielli di Friedkin per la Roma

Duemila tifosi felici ieri hanno ammirato Pellegrini e Zaniolo, nel primo allenamento dell’anno aperto al pubblico nello storico impianto del Tre Fontane. I due giovani sono stati tra i più applauditi, sono i gioielli della Roma, sono tra i calciatori italiani più richiesti, ma hanno scelto di proseguire il loro percorso in giallorosso. Friedkin vuole garantire la loro conferma. Il piano del tycoon di San Diego prevede la possibilità di aumentare i ricavi attraverso il marketing e mantenere alta la competitività della squadra. Tra l’altro la Roma, con il passaggio di proprietà può ottenere dall’Uefa una maggiore tolleranza per il Financial fair play per potersi muovere più agevolmente sul mercato estivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.