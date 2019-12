I complimenti della Roma ad Alisson e Salah: “Congratulazioni a due ex stelle giallorosse per la vittoria del Mondiale per Club” – FOTO

La Roma non dimentica il suo passato. In questo caso il suo recente passato, fatto da due stelle assolute come Salah e Alisson. I due ex giocatori della giallorossi, dopo la vittoria della Champions League, stanno continuando a macinare successi con il Liverpool di Klopp, che ieri ha vinto anche il Mondiale per Club. La Roma dunque, si è voluta congratulare con loro tramite il suo profilo Twitter:

“Congratulazioni alle ex stelle della Roma Mohamed Salah e Alisson Becker per la vittoria del Mondiale per Club in Qatar”.