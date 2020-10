I bulgari ancora senza allenatore

Il Tempo (F.Biafora) – Una settimana complicata per il CSKA Sofia che è senza un vero e proprio allenatore. A guidare la formazione sarà Morales che formerà un triumvirato ad interim insieme ad altri due collaborati del tecnico appena licenziato. Per i bulgari non ci sarà il difensore Mattheij infortunato, ma alla vigilia Morales si è dimostrato spavaldo: “Abbiamo le qualità per fare bene, non c’è niente di impossibile. Se vinciamo non sarà una sorpresa, perchè questo è il CSKA“. Se la giocherà con un 4-2-3-1 con il peso dell’attacco sulle spalle del gambiano Sowe, cresciuto nelle giovanili del Chievo.