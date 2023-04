I baby travolti a Lecce: il 5-0 non lascia scampo

Corriere dello Sport (L.Scalia) – Una baby Roma irriconoscibile travolta nella tana del Lecce dell’ex Coppitelli. In archivio entra un 5-0 a senso unico grazie al poker dell’attaccante Burnete. I salentini hanno schierato solo giocatori stranieri, per la precisione 15 cambi compresi, dimostrando di meritare il primo posto. La squadra di Guidi ha rivissuto l’incubo di Verona, facendo dei passi indietro dopo il doppio successo contro Inter e Milan. Neanche i cambi all’intervallo – dentro Louakima, Padula e Falasca per Missori, Faticanti e Misitano – sono riusciti a modificare l’inerzia del big match. La Roma scivola al quarto posto e si fa scavalcare di un punto anche dalla Fiorentina, ma sia i viola di Aquilani che il Torino di scurto (secondi della classe) restano a portata di sorpasso.