I baby di Guidi stasera in casa della Juventus

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Dopo la vittoria dalla Coppa Italia e la passerella sotto la Curva Sud con il trofeo in mano, la baby Roma torna a giocare stasera in campionato nella difficile trasferta contro la Juventus: palla al centro alle 20 in punto ovviamente a Torino. In palio poi c’è una fetta di post season per Faticanti e compagni, al momento quarti in classifica e ampiamente in corsa per il secondo posto che da l’accesso diretto alle semifinali scudetto. “Dobbiamo dare qualcosa in più in questo finale di stagione: gli scontri diretti saranno decisivi. La Juventus? Affrontiamo un undici costruito per vincere”, ha detto l’allenatore giallorosso. A Torino non ci sarà Cherubini a causa di una maxi squalifica.