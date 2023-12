Il Tempo (M. Cirulli) – È durata meno di 18 minuti la partita di Renato Sanches con il Bologna. Il centrocampista portoghese, entrato all’intervallo al posto di Spinazzola per cercare di ribaltare il momentaneo 1-0 ha infatti visto sventolare il suo numero sul tabellone del quarto uomo al 64′ per fare spazio a Bove.

La storia clinica del calciatore arrivato in prestito dal Psg poteva far pensare a un problema fisico, ma si è invece trattato di una scelta tecnica di José Mourinho, che si è poi scusato nel post partita, ai microfoni di Dazn. “Voglio chiedere scusa pubblicamente a Sanches – ha ammesso lo Special One – per un giocatore è dura, ma lo è ancora di più per un allenatore, in carriera l’avrò fatto massimo 3 o 4 volte, ma è quello che dovevo fare per provare a recuperare il risultato“.

Rimane però la reazione dell’ex Bayern, che al momento della sostituzione dopo lo stupore iniziale, si è accomodato in panchina rifiutando il giaccone e decidendo di non degnare nessuno di uno sguardo.