Gustavo Mendelovich, vicepresidente dell’Huracan, nel corso della trasmissione Quemeros del Sur ha parlato del possibile ritorno di Javier Pastore. Queste le sue parole:

“Ci proveremo, sto lavorando in questo senso. Certo, non voglio vendere fumo ma io parto dal presupposto che voglia tornare all’Huracan. Ci stiamo lavorando, sto facendo in modo che abbia le porte aperte e che possa identificarsi con questa società. Spero che torni”.