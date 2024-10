L’esordio di Hummels non è stato dei migliori. Il difensore è sceso in campo per la prima volta con la sua nuova squadra domenica nel secondo tempo di Firenze, realizzando però l’autogol del 5-1 contro i viola. All’interno del suo podcast, “Alleine ist schwer”, Hummels ha commentato così quel momento:

“Ho pensato tra me e me, qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così grande? Un autogol dopo quattro minuti quando il punteggio è già 4-1 è piuttosto brutto. È così ironico che posso prenderlo solo con umorismo. Questa è una specie di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare”.

Foto: [Michael Campanella] Via [Getty Images]