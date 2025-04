Nel calcio, oltre ai sogni e alle ambizioni, spesso nascono anche legami profondi che vanno oltre il rettangolo di gioco. È il caso di Mattia Mannini e Niccoló Pisilli, due giovani talenti della Roma cresciuti fianco a fianco nelle giovanili giallorosse.

Come raccontato ai microfoni di Radio Serie A, Mannini, fresco di rinnovo con la Roma, ha parlato con affetto del suo rapporto con Pisilli: “È un amico vero, ci siamo sempre supportati a vicenda e magari un giorno ci ritroveremo in campo insieme”. Un legame sincero che rafforza lo spirito di gruppo e che, chissà, potrebbe trasformarsi in una coppia affiatata anche nel calcio dei grandi. Ecco le parole del giovane giallorosso:

“Niccolò è un amico vero, siamo molto legati.

Inoltre abbiamo vissuto parecchie battaglie insieme sul campo. Glielo dico sempre, sono davvero orgoglioso di lui per quello che sta facendo e felice con tutto il cuore. Gli auguro il meglio. Chissà, magari ci ritroveremo”.

Poi andrete a fare aperitivo per festeggiare?

“Sì, l’obiettivo è quello. Ovviamente paga lui!”.

