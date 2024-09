Corriere dello Sport – È arrivato allo stadio in monopattino, è stato accolto con tutti gli onori. Per la prima volta tornato all’Iduna Park come ospite partecipante alla partita degli ex compagni Piszczek e Blaszczykowski, Mats Hummels è stato premiato dal Borussia Dortmund: “Sarai sempre una parte della nostra storia dopo 13 anni di militanza giallonera e 508 presenze nel club”. Hummels tornerà a Roma già oggi e da domani riprenderà la preparazione verso Genoa-Roma, nella quale dovrebbe andare in panchina.