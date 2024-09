Hummels e Hermoso sono i nuovi registi della Roma

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Cosa cambia nella Roma con l’arrivo di Mats Hummels e Mario Hermoso? Sicuramente palmares e esperienza internazionale. Un dato ancor più interessante, però, è quello offerto da Opta sula scorsa edizione di Champions League: Hummels è il difensore centrale che ha fatto più passaggi «interlinea», cioè non in orizzontale, con 133; Hermoso è il quinto con 118.

Gli altri, per capirci, sono Schlotterbeck (Borussia Dortmund 132), Ruben Dias (Manchester City 128) e Marquinhos (PSG 118). È lapalissiano che, con due difensori con queste caratteristiche, la costruzione di gioco sarà molto più rapida. Un particolare decisivo per Daniele De Rossi, che fin qui ha avuto solo difensori più marcatori (Mancini, Ndicka, Smalling) che costruttori.

È come avere due registi aggiunti. Spetterà all’allenatore, poi, decidere se utilizzane uno solo o tutti e due, così come sarà farina del sacco di De Rossi scegliere la difesa a 3, quella a 4 o alternare i moduli a seconda del piano tattico per la singola partita. Hummels è di piede destro, Hermoso mancino: posso no di sicuro coesistere in campo. Lo spagnolo è stato anche utilizzato da Simeone come terzino sinistro