Hellas Verona-Roma, le pagelle dei quotidiani. Spinazzola il migliore, buona la prima per Pedro. Fonseca rimandato

Pagine Romaniste – Solo 0-0 tra Roma e Verona nella prima gara di Serie A 2020/21. I giallorossi si sono presentati senza una prima punta (Dzeko era in panchina e Milik sta ancora cercando di risolvere le questioni con il Napoli) e Mkhitaryan è stato costretto agli straordinari come falso nove. Buona prova di Mirante, titolare al posto di Pau Lopez, e che ha salvato il risultato deviando un tiro – ormai praticamente in gol – sulla traversa. Ottima anche la presenza di Spinazzola – migliore in campo – e Karsdorp sulla fasce. Da sistemare i movimenti del reparto arretrato, valutato comunque vicino alla sufficienza dalla maggior parte dei quotidiani.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Mirante 7; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6; Karsdorp 6, Diawara 5, Veretout 6, Spinazzola 7; Pedro 6,5, Pellegrini 6; Mkhitaryan 5. Subentrati: Santon 5,5, Villar sv, Kluivert sv Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Mirante 6,5; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 5,5; Karsdorp 6,5, Diawara 5,5, Veretout 6, Spinazzola 7; Pedro 6, Pellegrini 6; Mkhitaryan 5,5. Subentrati: Santon sv, Villar sv, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

TUTTOSPORT (CARINA)

Mirante 7; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6; Karsdorp 6,5, Diawara 6, Veretout 6, Spinazzola 7,5; Pedro 6, Pellegrini 6; Mkhitaryan 5. Subentrati: Santon sv, Villar sv, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Mirante 6,5; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 5; Karsdorp 6, Diawara 5,5, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Pedro 6, Pellegrini 6; Mkhitaryan 5,5. Subentrati: Santon sv, Villar sv, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Mirante 6,5; Mancini 6, Cristante 5,5, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Diawara 5, Veretout 6, Spinazzola 7; Pedro 6, Pellegrini 5; Mkhitaryan 4,5. Subentrati: Santon 5,5, Villar sv, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Mirante 6.5; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 5; Karsdorp 5.5, Diawara 5, Veretout 5.5, Spinazzola 7.5; Pedro 6.5, Pellegrini 6; Mkhitaryan 5. Subentrati: Santon sv, Villar sv, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 4.5.

IL TEMPO (AUSTINI)

Mirante 6; Mancini 6, Cristante 5, Ibanez 5; Karsdorp 5, Diawara 5,5, Veretout 6, Spinazzola 7; Pedro 6, Pellegrini 4,5; Mkhitaryan 5. Subentrati: Santon 6, Villar sv, Kluivert 6. Allenatore: Fonseca 6.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Mirante 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 5,5; Karsdorp 6,5, Diawara 5,5, Veretout 6,5, Spinazzola 7; Pedro 6,5, Pellegrini 6; Mkhitaryan 6. Subentrati: Santon sv, Villar sv, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 5,5.