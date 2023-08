Pagine Romaniste – La Roma ha affrontato l’Hellas Verona nella seconda giornata della Serie A 2023/24. I giallorossi hanno subito la prima sconfitta stagionale, con la gara che è terminata 2-1 per i veronesi. I padroni di casa sono subito andati in vantaggio al 3′ sfruttando un errore di Rui Patricio che, perdendo la sfera dopo un tiro non irresistibile, si è fatto battere da Duda con un facile tap in. I giallorossi hanno cercato subito di reagire sfiorando il pareggio con Cristante che ha concluso il suo tiro di testa sulla traversa. Sul finale del primo tempo arriva la doccia fredda per gli uomini di Mourinho: contropiede letale di Ngonge che fa secco Rui Patricio e porta sul 2-0 il punteggio. La Roma entra in campo nella ripresa con un altro piglio e trova il gol del 2-1 con Aouar al 55′. La partita prosegue con un certo equilibrio fino ad arrivare all’84’ minuto di gioco con Pellegrini che colpisce la traversa (la seconda della gara per i giallorossi) direttamente su punizione. Sul finale ci sarà spazio anche per l’espulsione di Hien, ma il Verona riuscirà a portare a casa i tre punti nonostante i dieci uomini.

TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda (71′ Bonazzoli), Doig; Folorunsho (88′ Saponara), Ngonge; Djuric (88′ Mboula).

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Cabal, Coppola, Faraoni, Joselito, Patanè, Serdar, Cisse, Cazzadori.

Allennatore: Baroni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente (46′ El Shaarawy), Kristensen (46′ Spinazzola), Pellegrini, Paredes (46′ Aouar), Cristante, Zalewski (46′ Karsdorp), Dybala (68′ Solbakken), Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Bove, Pagano, Pisilli.

Allenatore: Bruno Conti.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Bresmes – Garzelli.

IV Uomo: Zufferli.

VAR: Nasca.

AVAR: Paganessi.

Marcatori: 3′ Duda (H), 45+3′ Ngonge (H), 55′ Aouar (R).

Ammoniti: Dybala (R), Dawidowicz (H), Pellegrini (R), Baroni (H, non dal campo), Bonazzoli (H).

Espulsi: Hien (H).

SECONDO TEMPO

90+10′ – Termina la gara. Vince il Verona.

90′ – Saranno dieci i minuti di recupero.

88′ – Cristante prova la conclusione al volo da fuori area: il tiro termina sul fondo. Non c’è deviazione. Doppio cambio per il Verona: dentro Saponara e Mboula. Fuori Folorunsho e Djuric.

84′ – Pellegrini va direttamente al tiro su punizione e colpisce la traversa! Secondo legno per i giallorossi.

83′ – Doveri va al VAR. È rosso per Hien. Verona in dieci uomini.

81′ – Belotti messo giù da Hien: punizione da buona posizione e giallo.

74′ – Palla fantastica di El Shaarawy che libera Aouar. L’algerino sbaglia lo stop e si fa recuperare dalla difesa veronese.

72′ – Ammonito anche Bonazzoli.

71′ – Cambio per il Verona: esce Duda, entra Bonazzoli.

70′ – Ammonito Baroni, non dal campo.

68′ – Fuori Dybala per dei fastidi. Entra Solbakken.

67′ – Giallo anche per Pellegrini.

63′ – Fallo di Dawidowicz che si becca il giallo.

55′ – GOL DELLA ROMA! Aouar colpisce di testa e accorcia le distanze.

54′ – Mancini colpisce di testa su corner, Montipò salva con un miracolo.

53′ – El Shaarawy prova il tiro al volo: Montipò devia in corner.

50′ – Zalewski non ce la fa e lascia il campo. Al suo posto Karsdorp.

46′ – Inizia la ripresa. Triplo cambio per la Roma: fuori Kristensen, Paredes e Llorente. Dentro El Shaarawy Aouar e Spinazzola.

PRIMO TEMPO

45+5′ – Finisce il primo tempo.

45 + 3′ – Gol del Verona! Contropiede letale di Ngonge che fa secco Smalling e trafigge di sinistro Rui Patricio. 2-0 per il Verona!

45′ – Saranno quattro i minuti di recupero.

42′ – Il VAR toglie il rigore: Pellegrini era in posizione di fuorigioco. Si riparte con un calcio di punizione indiretto per l’Hellas.

40′ – Calcio di rigore per la Roma! Zalewski si accentra e trova Dybala che di prima serve Pellegrini. Il capitano della Roma colpisce di testa e trova il tocco di braccio di Hongla. Adesso si controlla al VAR la posizione di Pellegrini per possibile off-side.

30′ – Kristensen libera Zalewski che tira da posizione ravvicinata a colpo sicuro: Terracciano si immola e devia in corner.

27′ – Buona triangolazione tra Dybala e Cristante sugli sviluppi di un corner. L’argentino prova a trovare la via del gol ma sulla sua strada trova il corpo di Montipò che spedisce in calcio d’angolo.

26′ – La Roma conquista un corner.

15′ – Pellegrini aggancia splendidamente il pallone e manda a vuoto tre giocatori nell’area dell’Hellas. Una volta liberatosi in area prova a lasciar partire il destro che si spegne di poco a lato del palo.

12′ – Dybala va giù in area, ma l’arbitro gli sventola il giallo in faccia per simulazione.

9′ – Traversa di Cristante dopo un colpo di testa su corner!

8′ – Buono spunto di Belotti che prova a involarsi verso la porta ma la difesa veronese è brava a recuperare e il Gallo è costretto a tornare indietro verso i propri compagni. L’azione termina con un corner per i giallorossi.

3′ – Verona in vantaggio! Rui Patricio si lascia scappare la sfera su un tiro dei padroni di casa, Duda arriva sulla respinta e fa 1-0.

1′ – Inizia la gara!

PREPARTITA

20:10 – Inizia il riscaldamento dei giallorossi

19:58 – Gli 11 scelti da Baroni per la sfida contro la Roma. Djuric unica punta

19:48 – Le scelte ufficiali di Mourinho: sorpresa Paredes. Tornano Pellegrini e Dybala

19:37 – La squadra arriva allo stadio.

18:32 – Tutto pronto nello spogliatoio del Bentegodi: ecco le maglie nello spogliatoio. Divisa bianca per gli uomini di Mourinho.