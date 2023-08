Sono terminate le gare del turno delle 18:30 relative alla seconda giornata di Serie A. L’Atalanta è caduta in trasferta contro il Frosinone, risultato di 2-1 con gol di Harroui e Monterisi per i padroni di casa e di Zapata per i bergamaschi. Il Monza passa sull’Empoli, battendolo per 2-0 grazie alle reti di Colpani che realizza la personale doppietta.