Hellas Verona, pronto un triennale per Pantaleo Longo, ex segretario generale della Roma

L’ex segretario generale della Roma Pantaleo Longo è pronto a tornare in gioco. Come riporta con un tweet Michele Criscitiello, per lui è pronto un contratto triennale con l’Hellas Verona e l’ufficialità arriverà a breve. Curiosamente l’ex dirigente romanista si era dimesso proprio dopo Hellas Verona-Roma, prima giornata di campionato, dove i capitolini hanno subito una sconfitta per 3-0 a tavolino per il “caso Diawara“.

Vi ricordate quando vi raccontammo, nell'immediato post 3-0 a tavolino per il Verona contro la Roma, che il segretario della Roma sarebbe diventato Segretario del Verona?Tutto fatto,3 anni di contratto, già operativo.Ufficiale nei prossimi giorni @tvdellosport

@AlfredoPedulla — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) November 2, 2020