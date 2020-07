Handanovic: “Non è normale per nessuno giocare ogni tre giorni, ma non ci piangiamo addosso”

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Inter. Queste le sue parole:

“Un po’ siamo abituati a giocare ogni tre giorni, anche se non è normale per nessuno. Non ci piangiamo addosso, sappiamo cosa ci aspetta. Siamo pronti. La Roma arriva da tre vittorie di fila, la chiave sarà fare quello che facciamo sempre: imporre il nostro gioco e giocare per vincere. Noi la miglior difesa del campionato? Non siamo ancora alla fine, i conti li faremo a torneo terminato. Posso dire che possiamo migliorare ancora“.