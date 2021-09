Hagi: “Non è questo il momento per parlare di trasferimenti”

Durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Dundee – avversaria della Roma nella semifinale di Coppa dei Campioni del 1984 – Ianis Hagi ha parlato anche di mercato. Il centrocampista romeno dei Rangers è stato accostato al club giallorosso.

Queste le sue parole: “In questo momento sono in una posizione in cui domani c’è una partita. Dopo cinque giorni c’è un’altra partita. Sono completamente concentrato sui Rangers. Non credo sia questo il momento parlare di trasferimenti. La finestra di mercato è appena terminata, quindi è inutile parlare di trasferimenti. Mi sto solo concentrando sul mio gioco e sui Rangers. Presto ci sarà una pausa internazionale, la mia testa è lì”.