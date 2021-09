Guinea, tentato colpo di stato: Diawara e la nazionale bloccati in hotel

Paura in Guinea. Il colpo di stato di questa mattina a Conarky – la capitale – ha inevitabilmente influito anche sulla Nazionale. La selezione africana – di cui fa parte anche il centrocampista della Roma Amadou Diawara – è attualmente chiusa in hotel, sito nella periferia di Conarky e a circa 3 km di distanza dai luoghi dell’evento.

Domani alle 18 è in programma la sfida valevole per le qualificazioni mondiali contro il Marocco. Le due federazioni sono in contatto con la Fifa per prendere una decisione. Possibile l’inversione di campo. Lo riporta Afp.