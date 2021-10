Continuano gli appuntamenti che vedono le Nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. Tra i giallorossi in campo questa sera con le rispettive formazioni c’è anche Amadou Diawara, in campo per 85′ con la Guinea, che viene travolta 4-1 dal Marocco: reti di Kaabi (21′), Amallah (42′,65′), Boufal (89′) e M.Kane (31′). Il gruppo I adesso vede il Marocco in testa a 12 punti e la Guinea terza con 3 punti.