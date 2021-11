Riabilitato – ma non sceso in campo – nella Roma, Amadou Diawara si consola con la convocazione in Nazionale. Il centrocampista guineano è stato inserito nell’elenco dei convocati dal commissario tecnico Didier Six in vista degli impegni contro Guinea–Bissau e Marocco.

Il primo match è in programma venerdì 12 alle 17. Il secondo, invece, è fissato per martedì 16 alle 20. L’ultima partita ha visto la selezione guineana cedere il passo (1-4) proprio in favore del Marocco.