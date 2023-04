Guidi: “Tanto orgoglio per aver riportato la Coppa a casa. Juventus? Affrontiamo una squadra costruita per vincere” – VIDEO

Dopo la conquista della Coppa Italia Primavera contro la Fiorentina, i giallorossi saranno impegnati contro la Juventus in trasferta in campionato. Ecco le parole di Guidi alla vigilia del match:

La vittoria della Coppa Italia?

“Una grandissima emozione. Sono emozioni che ti ripagano dei sacrifici fatti, c’è tanto orgoglio per aver riportato la Coppa a casa. So quanto sforzi hanno fatto i ragazzi e quanto la volevano, sono contento per loro”.

Una carica in più per il finale di stagione?

“Dobbiamo perservare su questa emozione e portarcela dentro. Andremo incontro a tutti scontri diretti decisivi per la classifica. Dopo il trofeo non dobbiamo sederci, alzare l’asticella e puntare le finali scudetto”.

La Juve?

“Affrontiamo una squadra costruita per vincere. Affronteremo ragazzi che hanno fatto la Serie C, quindi il loro livello è molto alto. Dobbiamo resettare la vittoria e concentrarci. Cercheremo di fare un risultato importate in chiave play-off, oltre al prestigio del match”.