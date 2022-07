Guidi al primo esame con i baby

Il Corriere dello Sport (L.S.) – I giorni scorrono veloci a Cascia, la sede del ritiro della nuova Primavera targata Federico Guidi. Oggi alle 17.30 è in programma la prima amichevole contro il Benevento, undici di prima fascia in Serie B che tra l’altro ha in rosa due giocatori usciti dal vivaio di Trigoria, Barba e Masciangelo. Le altre due amichevoli dovrebbero essere più abbordabili, contro Gubbio e Viterbese, due realtà di Serie C. Oggi la mini Roma sarà chiamata al difficile compito di reggere il confronto con quella dell’anno scorso, l’ultima guidata da De Rossi, che ha dominato il campionato dalla prima all’ultima giornata, sfiorando lo scudetto nella post season. Cambieranno molti interpreti, l’ex Under 18 di Scurto è salita praticamente in blocco e alcuni hanno già anche assaggiato l’aria della prima squadra, vicino a Mourinho.